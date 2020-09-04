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Президент Армен Саркисян примет участие в Глобальном саммите производства и промышленности

Президент Армен Саркисян примет участие в Глобальном саммите производства и промышленности

Президент Армении Армен Саркисян 5 сентября примет участие в Глобальном саммите по производству и промышленности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Глобальный саммит производства и промышленности (#GMIS2020), начинающийся 4 сентября организуется под сопредседательством Объединенных Арабских Эмиратов и Организации развития промышленности ООН (UNIDO) и пройдет в онлайн режиме.

Президент республики Армен Саркисян на саммите выступит с речью “Восстановление благополучия в мире после пандемии”.

В саммите примут участие генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, президенты и главы правительств ряда стран, а также представители крупных компаний.


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