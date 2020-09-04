Пакет об объявлении карантина вместо продления чрезвычайного положения был принят в первом чтении

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный правительством законодательный пакет, согласно которому будет предоставлена возможность не продлевать чрезвычайное положение в Армении и вместо этого объявить карантин.

Как передает «Арменпресс», проект был принят 80 голосами “за” и 28 “против”.

Перед голосованием фракции “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения” заявили, что они проголосуют против пакета законопроектов.

Согласно проекту, в случае ввоза, проникновения инфекционных заболеваний на территорию Республики Армения, опасности их возникновения и распространения, вспышек, эпидемий, а также возникновения чрезвычайной ситуации может быть установлен карантин. Карантин возможно устанавливать на разных территориях, по предложению уполномоченного органа государственного управления в области здравоохранения, губернатора или мэра Еревана и правительства. Карантин предусматривает установление особого режима въезда и выезда в зону карантина, временное прекращение или ограничение сообщения через государственную границу, ограничение права свободного передвижения лиц или передвижения транспортных средств, самоизоляция/изоляция.

В тех случаях, когда карантин будет введен правительством, возможны и более жесткие меры: ограничения на организацию, проведение собраний или общественных мероприятий или участие в них, установление правил санитарно-эпидемиологической безопасности деятельности юридических лиц, ограничения на транспортировку товаров, ограничения на деятельность образовательных учреждений, ограничения в органах местного самоуправления или других учреждениях. Чрезвычайное положение отличается от нового режима объемами ограничений прав, строгостью и интенсивностью применяемого инструментария. Отныне не будут действовать система определения местонахождения людей посредством системы электронного контроля и случаи запрета экономической деятельности.

Если изменения законодательного пакета будут приняты до 11 сентября, то чрезвычайное положение больше не будет продлено, а после его завершения начнут действовать мероприятия, предлагаемые данными проектами.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Норайр Шогикян