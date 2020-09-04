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После окончания чрезвычайного положения правительство намерено объявить карантин

После окончания чрезвычайного положения правительство намерено объявить карантин

 После окончания чрезвычайного положения правительство намерено объявить карантин. Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Национального собрания Армении 4 сентября сказал замминистра юстиции Рафик Григорян, представив законодательный пакет, дающий возможность больше не продлевать чрезвычайное положение.

“Пакет этих законов направлен на продолжение борьбы с эпидемией и после снятия правового режима чрезвычайного положения. В настоящее время в области здравоохранения зафиксировано некоторое ослабление ситуации, которое дает возможность правительству развернуть борьбу и после завершения режима чрезвычайного положения”, - сказал Григорян, отметив, что пакет совместно инициирован Министерствами здравоохранения и юстиции.

Согласно проекту, в случае ввоза, проникновения инфекционных заболеваний на территорию Республики Армения, опасности их возникновения и распространения, вспышек, эпидемий, а также возникновения чрезвычайной ситуации может быть установлен карантин. Карантин возможно устанавливать на разных территориях, по предложению уполномоченного органа государственного управления в области здравоохранения, губернатора или мэра Еревана и правительства. Карантин предусматривает установление особого режима въезда и выезда в зону карантина, временное прекращение или ограничение сообщения через государственную границу, ограничение права свободного передвижения лиц или передвижения транспортных средств, самоизоляция/изоляция.

В тех случаях, когда карантин будет введен правительством, возможны и более жесткие меры: ограничения на организацию, проведение собраний или общественных мероприятий или участие в них, установление правил санитарно-эпидемиологической безопасности деятельности юридических лиц, ограничения на транспортировку товаров, ограничения на деятельность образовательных учреждений, ограничения в органах местного самоуправления или других учреждениях. Чрезвычайное положение отличается от нового режима объемами ограничений прав, строгостью и интенсивностью применяемого инструментария. Отныне не будут действовать система определения местонахождения людей посредством системы электронного контроля и случаи запрета экономической деятельности.

Если изменения законодательного пакета будут приняты до 11 сентября, то чрезвычайное положение больше не будет продлено, а после его завершения начнут действовать мероприятия, предлагаемые данными проектами.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Норайр Шогикян


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