В Арцахе подтверждено три случая COVID-19

В Республике Арцах подтверждено три новых случая COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Двое из зараженных - из Степанакерта, один из которых контакт из очага в селе Иванян, а у другого инфекция была подтверждена в результате исследования, проведенного при обращении в медучреждение. Третий человек с диагнозом COVID-19 из села Нор Шен Мартунинского района.

Выздоровели 5 больных. По сей день, COVID-19 подтвержден у 302 человек, 270 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 30 пациентов, в изоляции находятся 55 человек.

В целях тестирования был проведен забор 281 проб. Всего проведено 11 439 тестов.

Было зафиксировано два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Норайр Шогикян