Массажные кресла, полиграф, аудиовизуальная система: усилия психологов МЧС против тревоги и стресса

Быть спасителем - самое высокое призвание, а помогать людям - приоритет для всех сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения. По случаю Дня сотрудника МЧС «Арменпресс» беседовал с начальником отдела психологической помощи спасательной службы министерства, подполковником Аревик Ерицян.

“Свою работу я начал в управлении внешних связей в качестве инструктора, за это время изучила международный опыт и поняла, что нашему министерству нужна психологическая служба. Это было доложено вышестоящему звену и, после получения соответствующего поручения, мы начали нашу деятельность. Сейчас могу с большой гордостью сказать, что у нас уже есть состоявшаяся психологическая служба”, - сказала Ерицян, которая с 2013 года работает в системе МЧС.

Говоря о функциях отдела психологической помощи СС МЧС, Ерицян отметила, что отдел работает по трем основным направлениям: проведение психологических и психофизиологических исследований, осуществление психотерапевтических реабилитационных работ, а также быстрое реагирование на психологические проблемы и психологическое содействие на месте происшествия.

“В первом направлении мы проводим психологические и психофизиологические исследования с теми людьми, которые хотят поступить в нашу систему. Подобные исследования проводятся также и с действующими спасательными служащими.

Каждый штат имеет свою психограмму, человек проходит соответствующее обследование, оно анализируется и представляется в управление кадров как психологическая характеристика.

Во втором направлении - психотерапевтические, восстановительные работы со всем персоналом МЧС.

В третьем направлении - быстрое реагирование на психологические проблемы и психологическая поддержка на месте происшествия. Наша служба работает круглосуточно, и психологи посменно предоставляют гражданам телефонные консультации, при необходимости отправляются на место происшествия”, - отметила Ерицян, добавив, что в их отделе работают 10 психологов.

Отдел психологической помощи СС имеет все необходимое оборудование не только для стабилизации психического состояния спасательных служащих и граждан, снижения напряженности или прямого отдыха, но и для получения информации об их психофизиологическом состоянии. Например, массажные кресла, предназначенные для расслабления мышечной системы, снятия напряжения, полиграф, предназначенный для обработки информации о психофизиологическом состоянии исследуемого лица, аудиовизуальная система, предназначенная для воздействия на психоэмоциональное состояние человека и его восстановления и т.д.

2020 год для отдела психологической поддержки СС МЧС был годом испытаний. По словам подполковника, эпидемия COVID-19 была новым явлением для отдела психологической помощи, однако они с честью смогли преодолеть и эти трудности. Она вспоминает, что даже сотрудники, находящиеся в физотпуске, в дистанционном режиме оказывали психологическую помощь изолированным гражданам.

“Когда был зафиксирован первый случай COVID-19, наш министр созвал срочное совещание и поручил нам для предотвращения паники в стране оперативно реагировать на все звонки. С первого же дня мы помогали нашим жителям”,- рассказала Ерицян, отметив, что с марта по сей день у них было 2 386 звонков в связи с COVID-19.

По словам начальника отдела психологической поддержки, вначале у людей была довольно тревожная ситуация, которую психологи всячески пытались смягчить.

“Например, люди услышав, что у соседа подтвержден COVID-19, спрашивали, что с ними может произойти: будет ли температура т. д., и что нужно предпринять. Мы оперативно реагировали на эти звонки, предоставляли психологическую консультацию. В это время мы работали по видеосвязи, а также оказывали психологическую помощь и сотрудникам МЧС, работающим со спасателями, членами их семей, ветеранами”, - сказала Ерицян.

По словам подполковника, были дни, когда в связи с COVID-19 у них бывало до ста звонков, однако сейчас подобные звонки резко сократились.

За активную работу во время эпидемии COVID-19 Ерицян недавно досрочно получила звание подполковника. Аревик Ерицян отмечает, что каждому офицеру приятно получать поощрения, однако увеличивается и чувство ответственности.

Решением правительства Республик Армения 4 сентября 1997 г. был создан спасательный отряд быстрого реагирования, главными задачами которого были проведение спасательных работ в зоне бедствия, оказание соответствующей профессиональной помощи населению в случае чрезвычайных происшествий в кратчайшие сроки, а также выполнение восстановительных работ в случае катастроф и аварий. Таким образом, 4 сентября отмечается как День сотрудника МЧС Армении.

Карен Хачатрян