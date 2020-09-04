Газета “Айастани Анрапетутюн”: Рекордный рост продажи оружия в США

“Национальным фондом стрелкового спорта за последние месяцы зафиксирован рекордный рост продажи оружия. В период с марта по июль было продано 8,5 млн единиц оружия, что, по сравнению с тем же периодом 2019 года, выше на 94%. Из причин такого спроса, несомненно, можно назвать и Covid-19, что привело к повышению уровня беспокойства людей. Это подтверждается тем фактом, что продажа оружия резко возросла именно в марте, когда в Соединенных Штатах начался карантин. В июне цифры вновь резко подскочили, когда в стране начались расовые протесты “Black Lives Matter”, что также негативно сказалось на настроениях в обществе.

На фоне беспорядков, начавшихся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, для защиты правопорядка вооруженные граждане начали собираться в ополчения. Такие группы есть и в больших мегаполисах, таких как Чикаго, и в небольших населенных пунктах, таких как маленький городок Омак. В Нью-Мексико действует Гражданская гвардия Нью-Мексико, реагирующая на все беспорядки и грабежи.

Наконец, и избирательная кампания также может спровоцировать определенный уровень беспокойства. Ни одна из политических сил в своих действиях и заявлениях не пытается способствовать урегулированию ситуации”.

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