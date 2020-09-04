Газета “Айастани Анрапетутюн”: Изменения на рынке труда в контексте оцифровки

“Процессы оцифровки вносят изменения в тенденции развития рынка труда. Некоторые специальности в ближайшее время, возможно, больше не будут востребованы, что, в свою очередь, повысит уровень безработицы. Невостребованность профессии принудит пройти нелегкий путь перепрофилирования.

Корреспондент газеты “Айастани Анрапетутюн” беседовал с сотрудницей исследовательского центра “Амберд” Армянского государственного экономического университета Астхик Ованнисян. За последние три года центр провел три широкомасштабных исследования рынка труда.

По мнению А. Ованнисян, прежней экономической системы уже нет, и сейчас для каждой страны, в том числе и для нас, важно занять правильное место в новом мире. “На этом пути заметна будет тенденция расширения местного производства. Как наша экономика должна пытаться найти свое место в новой мировой экономической системе, так и граждане, пополнившие ряды безработных в течение этого времени, должны пытаться заняться той работой, спрос на которую сейчас возникает”.

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