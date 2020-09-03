Президент Сербии перед встречей в Вашингтоне заявил, что не собирается признавать Косово
Президент Сербии Александар Вучич вновь заявил, что не намерен признавать независимость самопровозглашенного Косова. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое заявление сербский лидер сделал в четверг в Вашингтоне за несколько минут до начала переговоров в Белом доме.
"Мы находимся в нескольких десятках метров от Белого дома, через несколько минут начнется важная встреча с приштинской делегацией под покровительством президента Дональда Трампа, эта встреча будет нелегкой для нас. Мы приложим все усилия, чтобы достичь компромисса по экономическим вопросам, мы хотим мира и стабильности, хотим развития для Белграда, Приштины и всего региона, но прежде всего мы должны заботиться о нашем народе в Косове и Метохии (КиМ). Я видел многочисленные дерзкие и наглые заявления албанских официальных лиц из КиМ, которые говорят о признании Косова. Мое сообщение всем в нашей прекрасной Сербии: сдача никогда не была вариантом, да здравствует Сербия", - заявил Вучич в обращении, размещенном на его странице в Instagram.
Ранее Вучич признавался, что испытывает страх перед встречей по вопросу непризнанного Косова в Вашингтоне, где, по утверждениям косоваров, от сербского лидера будут требовать подписать признание независимости сербского автономного края. В то же время он был настроен решительно отстаивать интересы Сербии.
Переговоры Белграда и Приштины в Вашингтоне несколько раз переносились. На запланированную на 27 июня отказался приехать президент Косова Хашим Тачи после обвинений Специальной прокуратуры по Косову в совершении военных преступлений, следом за ним от диалога в США отказался премьер Авдулах Хоти.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.
Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге.
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