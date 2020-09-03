Отныне ни одна зеленая зона в Ереване не будет уступлена: мэр

Отныне ни одна зеленая зона в Ереване не будет уступлена, не будет служить другой цели; наоборот, многие участки, которые отмечены на карте как зеленые зоны, но фактически давно перестали быть зелеными из-за отсутствия орошения, будут восстановлены. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Еревана Айк Марутян и опубликовал видео.

«Я совершил рабочую поездку по нескольким зеленым зонам Еревана, ознакомился с существующими проблемами и работами, направленными на их решение. Недавно созданная организация «Озеленение и охрана окружающей среды» делает огромную работу», - написал мэр.