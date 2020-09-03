Суд принял решение об аресте Эдгара Малакяна на месяц

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Арутюна Манукяна удовлетворил ходатайство следователя об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении полузащитника ереванского ФК «Арарат» и бывшего члена сборной Армении Эдгара Малакяна.

Как передает Арменпресс, адвокат футболиста Гор Мелкумян сообщил журналистам решение суда будет обжаловано.

Сейчас суд рассматривает ходатайство об аресте брата Эдгара, игрока ФК «Пюник» и кандидата в члены сборной Армении Гора Малакяна.

30 августа, в районе 23:00 часов, представители Дорожной полиции заметили машину, принадлежащую другу братьев, нарушившую правила парковки, и по громкоговорителю потребовали приблизиться. По факту административного правонарушения был составлен протокол. В этот момент к ним подошли братья-футболисты, находившиеся в нетрезвом состоянии, и потребовали от инспекторов не привлекать их друга-спортсмена к ответственности, но, получив отказ, стали сознательно препятствовать выполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей, вступили с ними в потасовку, оторвали у одного из полицейских служебный значок и видеозаписывающее устройство, а у другого -погон. 26-летний брат ударил кулаком в лицо одному из полицейских, нанеся тому травму.