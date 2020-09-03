Время в Ереване: 11:07:36,   3 Сентябрь

Суд принял решение об аресте Эдгара Малакяна на месяц

Суд принял решение об аресте Эдгара Малакяна на месяц

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Арутюна Манукяна удовлетворил ходатайство следователя об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении полузащитника ереванского ФК «Арарат» и бывшего члена сборной Армении Эдгара Малакяна.

Как передает Арменпресс, адвокат футболиста Гор Мелкумян сообщил журналистам решение суда будет обжаловано.

Сейчас суд рассматривает ходатайство об аресте брата Эдгара, игрока ФК «Пюник» и кандидата в члены сборной Армении Гора Малакяна.

30 августа, в районе 23:00 часов, представители Дорожной полиции заметили машину, принадлежащую другу братьев, нарушившую правила парковки, и по громкоговорителю потребовали приблизиться. По факту административного правонарушения был составлен протокол. В этот момент к ним подошли братья-футболисты, находившиеся в нетрезвом состоянии, и потребовали от инспекторов не привлекать их друга-спортсмена к ответственности, но, получив отказ, стали сознательно препятствовать выполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей, вступили с ними в потасовку, оторвали у одного из полицейских служебный значок и видеозаписывающее устройство, а у другого -погон. 26-летний брат ударил кулаком в лицо одному из полицейских, нанеся тому травму.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации