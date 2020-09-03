Российские военные поднимали истребитель МиГ-31 для "перехвата" над Баренцевым морем самолета Р-3С "Орион" норвежских ВВС, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", - отметили в НЦУО.

Там добавили, что для опознавания самолета и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота.

В Национальном центре управления обороной сообщили, что после разворота норвежского самолета от госграницы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя МиГ-31БМ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации норвежским самолетом не допущено", - подчеркнули в НЦУО РФ.

1 сентября российские военные также сообщали о "перехвате" истребителем МиГ-31 норвежского Р-3С "Орион" над Баренцевым морем. В тот же день истребитель Су-27 "перехватил" самолет ВВС Германии над Балтийским морем.