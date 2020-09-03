Национальная сборная Армении отправилась в Северную Македонию
Сборная Армении и делегация ФФА 3 сентября чартерным рейсом вылетели в столицу Северной Македонии Скопье, где через два дня, 5 сентября, состоится матч первого тура второй группы лиги «C» Лиги Наций УЕФА Северная Македония - Армения.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, национальная сборная Армении отправилась в Северную Македонию в следующем составе:
Вратари:
Давид Юрченко - «Шахтер» (Караганда, Казахстан)
Анатолий Айвазов - «Урарту»
Арсен Бегларян - «Урарту».
Защитники:
Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)
Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)
Арман Оганесян - «Тобол» (Казахстан)
Вараздат Ароян - «Урал» (Россия)
Андре Чалишер - «Гетеборг» (Швеция)
Сероб Григорян - «Пюник»
Айк Ишханян - «Гандзасар-Капан»
Тарон Восканян - «Алашкерт».
Полузащитники:
Эдгар Бабаян - «Хобро» (Дания)
Аршак Корян - «Химки» (Россия)
Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)
Гегам Кадимян - «Неман» (Беларусь)
Тигран Барсегян - «Астана» (Казахстан)
Ваан Бичахчян - «Жилина» (Словакия)
Артак Григорян - «Алашкерт»
Ангуло Вбеймар - Гандзасар-Капан
Артур Григорян - «Пюник»
Соломон Удо - «Ширак».
Нападающие:
Александр Карапетян - «Тамбов» (Россия)
Норберто Бриаско Балекян - «Атлетико Уракан» (Аргентина).
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