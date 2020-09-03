Сборная Армении и делегация ФФА 3 сентября чартерным рейсом вылетели в столицу Северной Македонии Скопье, где через два дня, 5 сентября, состоится матч первого тура второй группы лиги «C» Лиги Наций УЕФА Северная Македония - Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, национальная сборная Армении отправилась в Северную Македонию в следующем составе:

Вратари:

Давид Юрченко - «Шахтер» (Караганда, Казахстан)

Анатолий Айвазов - «Урарту»

Арсен Бегларян - «Урарту».

Защитники:

Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)

Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)

Арман Оганесян - «Тобол» (Казахстан)

Вараздат Ароян - «Урал» (Россия)

Андре Чалишер - «Гетеборг» (Швеция)

Сероб Григорян - «Пюник»

Айк Ишханян - «Гандзасар-Капан»

Тарон Восканян - «Алашкерт».

Полузащитники:

Эдгар Бабаян - «Хобро» (Дания)

Аршак Корян - «Химки» (Россия)

Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)

Гегам Кадимян - «Неман» (Беларусь)

Тигран Барсегян - «Астана» (Казахстан)

Ваан Бичахчян - «Жилина» (Словакия)

Артак Григорян - «Алашкерт»

Ангуло Вбеймар - Гандзасар-Капан

Артур Григорян - «Пюник»

Соломон Удо - «Ширак».

Нападающие:

Александр Карапетян - «Тамбов» (Россия)

Норберто Бриаско Балекян - «Атлетико Уракан» (Аргентина).