Представлен логотип Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе 

Организаторы Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе представили официальный логотип грядущих соревнований. На нём изображены буквы LA и число 28, передает Арменпресс со ссылкой на championat.com.

«Мы — сообщество одухотворённых людей и бесстрашных мечтателей. Пришло время оставить свой след», — говорится в описании лого. Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдёт с 21 июля по 6 августа 2028 года.

Город уже дважды принимал летние Игры — в 1932 и 1984 годах. 31 июля 2017 года власти Лос-Анджелеса и руководство МОК достигли соглашения о снятии Лос-Анджелесом заявки на 2024 год и o проведении в городе Игр 2028 года.

Официальное объявление столицы Олимпийских игр 2028 состоялось 13 сентября 2017 года. В борьбе за проведение соревнований американский город обошёл Париж.