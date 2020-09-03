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Великобритания выделит $667 млн на расширение тестирования населения на коронавирус

Великобритания выделит $667 млн на расширение тестирования населения на коронавирус

Британское правительство выделяет £500 млн ($667 млн) на расширение тестирования населения на коронавирус, в том числе с помощью новых экспресс-тестов, которые позволяют определить заболевание в течение 20 минут. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Минздрава страны, передает Арменпресс со ссылкой на  Тасс.

"Инновационные экспресс-тесты - более точные и простые в использовании - позволят значительно расширить число исследований и быстрее вернуться британцам к нормальному образу жизни", - отметил глава ведомства Мэтт Хэнкок.

В настоящее время обязательная проверка населения проводится только при проявлении симптомов заболевания. Кроме того, регулярно проводится тестирование медиков и социальных работников.

В минувшем месяце британские власти одобрили использование разработанных в Соединенном Королевстве новых систем диагностики, которые стали поступать в первую очередь в дома престарелых, больницы и лаборатории.

В Соединенном Королевстве, по официальным данным, коронавирусом инфицированы свыше 338 тыс. человек, более 41,5 тыс. умерли.


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