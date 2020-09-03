Сборная Армении провела последнюю тренировку перед поездкой в Северную Македонию. Как передает «Арменпресс», ранее стало известно, что главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капарос огласил состав национальной команды, в котором отсутствуют имена полузащитника итальянской “Ромы” Генриха Мхитаряна, а также нападающего немецкого “Хоффенхайма” Саркиса Адамяна и полузащитника кипрского АЕЛ Геворга Казаряна. Генрих Мхитарян сообщил Хоакину Капаросу, что он сейчас находится в отпуске, в последнее время не тренировался и не может продемонстрировать все свои возможности, так как находится не в хорошей форме.

Сборная Армении в Лиге наций стартует выездным матчем против Северной Македонии, который состоится 5-го сентября. Через 3 дня сборная Армении во втором туре примет сборную Эстонии.

Подготовила Варвара Айрапетян