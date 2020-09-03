Кадровые решения Лукашенко

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 сентября принял новые кадровые решения. «Арменпресс» передает сообщение корреспондента БЕЛТА о новых кадровых решениях.

Валерий Вакульчик, занимал пост председателя Комитета госбезопасности (КГБ), назначен государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь.

Иван Тертель, возглавлявший до настоящего времени Комитет государственного контроля (КПП), назначен председателем КГБ Республики Беларусь.

Обязанности председателя Госкомитета будет исполнять Василий Герасимов, который до сих пор был первым заместителем председателя этого ведомства.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 сентября согласовал и назначения новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.