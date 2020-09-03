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Центр здоровья села Айгедзор в Тавуше будет отремонтирован и будет достроен еще один этаж

Центр здоровья села Айгедзор в Тавуше будет отремонтирован и будет достроен еще один этаж

Для повышения качества медицинской помощи в приграничных общинах, создания новых рабочих мест, развития общинной жизни в селе Айгедзор Тавушской области будет отремонтирован Центр здоровья и будет достроен еще один этаж. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице областной администрации Тавушской области в Facebook.

Сегодня губернатор Тавушской области Айк Чобанян и генеральный директор компании “Stone Development” Аким Погосян подписали Меморандум о сотрудничестве. Было объявлено о начале работ по капитальному ремонту Центра здоровья “Айгедзор” и строительству нового этажа. Центр здоровья будет иметь стратегическое значение для всей области, он будет обслуживать жителей четырех приграничных общин Тавуша.

Здание Центра здоровья “Айгедзор” будет соответствовать современным стандартам здравоохранения и архитектуры.

Капитальный ремонт и строительство нового этажа планируется завершить во втором квартале 2021 года.


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