Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах

Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) выдвинула своего председателя, действующего главу государства Эмомали Рахмона кандидатом президенты на предстоящие выборы 11 октября. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Кандидатуру Рахмона единогласно поддержала вся 1 тысяча делегатов съезда. Президент страны участие в работе съезда не принимал, хотя был делегатом форума. В это время он участвовал в юбилейных торжествах, посвященных 25-летию Национальной гвардии.

Действующий глава государства ранее был выдвинут кандидатом в президенты на предстоящие выборы Федерацией независимых профсоюзов и Союзом молодежи страны.

Шесть из семи партий в республике также определились со своими кандидатами, выдвинув своих лидеров: аграрии выдвинули Рустама Латифзода, Соцпартия - Абдухалима Гаффорова, Демпартия - Саидджафара Усмонзода, Партия экономических реформ - Рустама Рахматзода. Коммунисты выберут своего кандидата на съезде, который состоится 5 сентября.

Социал-демократическая партия Таджикистана решила не выставлять своего кандидата и бойкотировать президентские выборы.

Одиннадцатого октября пройдут шестые президентские выборы с момента обретения Таджикистаном независимости в сентябре 1991 года. Начиная с 1994 года все выборы выигрывал Рахмон. Президент выбирается путем тайного голосования на семь лет. Для признания результатов выборов действительными явка должна составить не менее 50%.