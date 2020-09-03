За восемь месяцев - 35 случаев смерти от ВИЧ

В Армении в 2020 году до 31 июля было проведено 60 000 ВИЧ обследований.

Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказал новоназначенный и. о. директора Национального центра инфекционных заболеваний Минздрава Армении Ованес Мадоян.

“Есть случаи смерти из-за поздней диагностики, они были диагностированы на том этапе, когда помощь уже невозможна. За 8 месяцев было 35 случаев смерти. Среди скончавшихся детей нет, 3 человека в возрасте 20 - 29 лет, 8 человек в возрасте 30 - 39 лет , 9 человек в возрасте 40 - 49, в возрастной группе 50 - 59 умерли 11 человек, в группе 60 - 69 лет - 3 человека, один в группе 15 -19 лет”, - подчеркнул Мадоян.

Лилит Демурян