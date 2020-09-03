За последние 6 месяцев зарегистрировано 7 случаев передачи ВИЧ-инфекции детям до 4 лет

В Армении с марта текущего года зарегистрировано 7 случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку среди детей до 4 лет.

Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказал новоназначенный и. о. директора Национального центра инфекционных заболеваний Минздрава Армении Ованес Мадоян.

“Это беспрецедентно для последних 5 лет и даже для более раннего периода. Сейчас создана рабочая группа, которая изучает этот вопрос. Мы пытаемся понять, по какой причине произошли эти 7 случаев, и почему в прошлом эти факты были упущены, поскольку не может быть причин, чтобы на протяжении многих лет фиксировалось по 2 - 3 случая и вдруг за полгода - 7 случаев. Мы выясним причину и представим ее общественности, что было в ее основе”, - отметил Мадоян.

Он подчеркнул, что даже есть случай, когда ВИЧ был диагностирован у 5-летнего ребенка.

3 из ВИЧ-инфицированных в 2020 году детей в возрасте 1 года, роды были в 2019 году, беременность - в 2018 - 2019 годах, эти матери каким-то образом в это время оказались вне внимания.

Мадоян подчеркнул, что это и его упущение, поскольку это не только дело Центра СПИДа, но и всей системы, в частности, ухода за беременными.

“У нас 1 2-х летний ребенок, 2 - 3-летних и еще 1 - 5-летний ребенок. По всем этим случаям мы пытаемся понять, почему это произошло, чтобы в дальнейшем устранить такие проблемы”, - сказал и. о. директора Национального центра инфекционных заболеваний.

Лилит Демурян