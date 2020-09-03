Время в Ереване: 11:07:36,   3 Сентябрь

И. о. директора НЦИБ коснулся разговоров вокруг его личности

И. о. директора НЦИБ коснулся разговоров вокруг его личности

Исполняющий обязанности директора Национального центра инфекционных заболеваний Ованнес Мадоян коснулся разговоров вокруг его личности.

Во время пресс-конференции в зале «Арменпресс» Мадоян сказал, что его биография достаточно прозрачна, и информация о его местах работы и сроках доступна на его странице в Facebook.

“Я бы не хотел говорить об этом, поскольку поднимающий шум поднимет его в любом случае. Моя биография довольно прозрачна. Я скажу, что я не случайный человек в этой сфере, а сотрудники инфекционной клинической больницы “Норк” повели себя как достойные врачи, сразу же установились рабочие отношения”, - отметил Мадоян.

По его словам, с первых же минут они с врачами  НЦИБ “Норк” начали обсуждения дальнейших работ.

Лилит Демурян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации