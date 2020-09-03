И. о. директора НЦИБ коснулся разговоров вокруг его личности

Исполняющий обязанности директора Национального центра инфекционных заболеваний Ованнес Мадоян коснулся разговоров вокруг его личности.

Во время пресс-конференции в зале «Арменпресс» Мадоян сказал, что его биография достаточно прозрачна, и информация о его местах работы и сроках доступна на его странице в Facebook.

“Я бы не хотел говорить об этом, поскольку поднимающий шум поднимет его в любом случае. Моя биография довольно прозрачна. Я скажу, что я не случайный человек в этой сфере, а сотрудники инфекционной клинической больницы “Норк” повели себя как достойные врачи, сразу же установились рабочие отношения”, - отметил Мадоян.

По его словам, с первых же минут они с врачами НЦИБ “Норк” начали обсуждения дальнейших работ.

Лилит Демурян