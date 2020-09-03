В ООН назвали лучшую страну проживания для детей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поместил Нидерланды на первую строчку рейтинга стран по уровню благополучия детей, на второй и третьей позиции оказались Дания и Норвегия, говорится в исследовании, проведенном организацией.

Эксперты сравнили показатели психического и физического здоровья, академической подготовки и социальных навыков у детей в 41 стране мира. Проанализировав данные исследований, специалисты пришли к выводу, что в Нидерландах дети чувствуют себя лучше всего. Вторую и третью позицию общего рейтинга, составленного фондом, занимают Дания и Норвегия, четвертую и пятую – Швейцария и Финляндия. Данные по России в исследовании не представлены, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Нидерланды также занимают первую строчку в списке стран, где дети больше всего довольны своей жизнью – доля таких детей в этой стране составляет 93%. Высокие показатели удовлетворенности жизнью среди детей также зафиксированы в Мексике (86%), Румынии (85%), Финляндии (84%), Хорватии (82%), Швейцарии (82%), Испании (82%) и Литве (82%). Менее всего, согласно данным исследования фонда, довольны своей жизнью дети в Турции – доля удовлетворенных жизнью детей в этой стране составляет 53%.