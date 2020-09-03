СМИ: власти Афганистана освободили в соответствии с соглашением почти 5 тыс. талибов

Власти Афганистана освободили почти 5 тыс. заключенных талибов в соответствии с заключенным с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) соглашением. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал 1 TV.

Как отмечает телеканал, соглашение предусматривало освобождение 5 тыс. талибов. Однако афганское правительство не может выпустить на свободу нескольких заключенных из-за ограничений, наложенных другими государствами.