Президент Армении провел телефонный разговор с врачом, удостоенным звания Национального героя

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с заслуженным врачом, хирургом-кардиологом Грайром Овакимяном, удостоенным звания Национального героя Республики Армения и награжденным орденом Отечества.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, сочтя символичным, что Грайр Овакимян - первый врач, удостоившийся звания Национального героя, президент Саркисян поздравил великого врача и пожелал ему здоровья и новых успехов.

Президент высоко оценил заслуги Грайра Овакимяна перед родиной и народом и его преданную профессионально-гуманитарную работу кардиохирурга, в результате которой было спасено множество жизней.

Президент республики приезд Грайра Овакимяна в Армению около трех десятилетий назад назвал памятным. В 1993 г. Грайр Овакимян в ереванском медицинском центре “Норк-Мараш” открыл отделение детской кардиохирургии, а в 1996 г. - отделение кардиохирургии взрослых. Благодаря Грайру Овакимяну многие дети в Армении получили вторую жизнь. Армен Саркисян отметил, что присвоенное Грайру Овакимяну звание Национального героя Армении является выражением благодарности этих детей и их семей нашему великому соотечественнику.

Доктор Овакимян сказал, что его основной задачей является передача знаний и опыта молодому поколению, чтобы благодаря молодым, образованным, умелым специалистам были обеспечены непрерывное развитие и успехи отделения.

Выразив от имени наших соотечественников и от себя лично благодарность доктору Овакимяну за его патриотическую деятельность и гуманизм, президент республики выразил надежду, что в ближайшее время у него будет возможность встретиться с ним в Ереване и вручить ему высшую награду Родины.