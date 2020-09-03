Правительство Армении выделило 888 млн драмов на осуществление 17-го антикризисного мероприятия

Правительство в Закон “О государственном бюджете на 2020 год” внесло перераспределение средств, что исходит из требований постановления правительства 714-Л от 07 мая 2020 года “Об утверждении 17-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса”.

Как передает «Арменпресс», первый заместитель министра высокотехнологичной промышленности Гор Меликян отметил, что целью перераспределения является содействие хозяйствующим субъектам сферы высоких технологий Республики Армения и сохранению продуктивных рабочих мест.

Учитывая, что программа будет реализована в рамках программы 1043 “От идеи до бизнеса”, утвержденной государственным бюджетом Армении на 2020 год, необходимо неиспользованные 888 млн драмов направить на новое 17-ое мероприятие по нейтрализации экономических последствий эпидемии, соответственно сократив и нефинансовые показатели, установив для нового мероприятия новые количественные критерии.

Планируется предоставление около 61 грантов.

“Мероприятие содействия состоит из трех грантовых программ - инновационных, для состоявшихся компаний и грантов софинансирования. На первые два гранта мы получили беспрецедентное количество заявок - более 290 заявок, которые уже находятся на этапе подведения итогов. На третий грант получено 5 заявок, но они еще будут. Планируется, что вся сумма будет потрачена. Жюри из 290 заявок одобрило заявки более 70 компаний, и если они будут удовлетворены, мы перейдем установленный порог в 888 млн драмов”, - сказал замминистра.