Трамп намерен выдвинуть своего помощника Лиддела кандидатом на пост генсека ОЭСР

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру своего помощника, отвечающего за политическую координацию в Белом доме, Кристофера Лиддела на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в среду заявлении вашингтонской администрации.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выставить Кристофера Лиддела на пост генерального секретаря ОЭСР", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что опыт работы 62-летнего Лиддела в государственном и частном секторах поможет ему руководить ОЭСР в непростых условиях пандемии коронавируса нового типа, которая сказалась на экономиках большинства стран организации. Ранее представитель США никогда не возглавлял ОЭСР.

Лиддел, родившийся в Новой Зеландии, до работы в Белом доме занимал пост руководителя финансового департамента в таких компаниях, как Microsoft, International Paper и General Motors. Он получил инженерное образование в Университете Окленда, а также степень магистра философии в Оксфордском университете.