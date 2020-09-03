Правительство Армении предоставило областным медцентрам 21 внедорожник скорой помощи

Правительство приняло решение, согласно которому с целью улучшения услуг областным медицинским организациям будут предоставлены внедорожники скорой помощи, приобретенные на средства госбюджета Армении. Машины оснащены централизованной кислородной системой и автоматическими носилками, а также вспомогательным медицинским оборудованием.

Как передает «Арменпресс», первый заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что 5 машин будут предоставлены центрам скорой помощи Тавушской области, 3 - Сюникской области, 2 - Арагацотна.

“Служба скорой помощи - это оперативная и мобильная служба, уровень развития и оснащенности которой, готовность медицинского персонала, организация неотложной медицинской помощи на месте или на дороге, своевременная доставка больного в специализированное медучреждение имеют непосредственное отношение к благополучному исходу болезни, угрожающей жизни.

В контексте вышесказанного большое значение придается и быстрому прибытию машины скорой помощи. С этой целью Минздрав Армении в рамках государственного бюджета приобрел 21 автомобиль марки “УАЗ”, которые оснащены медицинским оборудованием, необходимым для оказания неотложной и скорой помощи”, - представила Аванесян.

Выбор медицинских центров был сделан, принимая во внимание заявки, представленные областными администрациями, руководствуясь количеством населения, обслуживаемого данным медицинским центром, оценкой технического состояния имеющихся машин и степенью оснащенности, географическим положением обслуживаемого населенного пункта.