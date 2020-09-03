Запущена армянская версия change.org

В Армении запущен еще один важный инструмент электронной демократии и участия в управлении - единая электронная платформа петиций: e-petition.am и с армянской литерацией “հանրագիր.հայ ”.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства вице-премьер Тигран Авинян отметил, что это армянский вариант change.org

“Посредством петиций граждане могут представлять предложения относительно экономической, политической, социальной и других сфер и сообщения о недостатках в государственных органах о должностных лицах. Правительство будет внимательно прослеживать все это, и прислушиваться к предложениям”, - сказал Тигран Авинян.