Президент Арцаха принял рекордсменов мира - братьев Юрия и Артура Сакунца

Президент Арцаха Араик Арутюнян принял рекордсменов мира - братьев Юрия и Артура Сакунца.

Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян сообщил на своей странице в Facebook. “Сегодня я принял рекордсменов мира - братьев Юрия и Артура Сакунц. Поздравил ребят с новыми рекордами, установленными 2 сентября на Степанакертском стадионе им. Степана Шаумяна, которые они подарили Дню независимости Республики Арцах. Я также выразил им свою глубокую благодарность, поскольку подобные спортивные мероприятия в значительной степени способствуют повышению узнаваемости Арцаха во всем мире”.

Первый рекорд установил двукратный чемпион мира, чемпион Европы, 17-кратный рекордсмен “Дюцазнагирка” Республики Армения, трехкратный рекордсмен мира, двукратный рекордсмен Книги Гиннеса” Юрий Сакунц. Он на руках, с поднятыми в воздух ногами, тросом в зубах протащил автомобиль марки “Хаммер” весом 4 тонны 100 кг.

Второй рекорд установил рекордсмен мира, бронзовый призер мира по самбо, победитель многочисленных международных турниров, мастер спорта международного класса Артур Сакунц. Он тросом в зубах, пятясь протащил автобус, который весил 12,5 тонны.