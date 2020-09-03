В шахматном турнире, посвященном Дню независимости Арцаха, победила команда Арцаха

Между федерациями шахмат Еревана и Арцаха 2 сентября состоялся турнир, посвященный Дню независимости Арцаха.

“Хочу поздравить армянский народ, наших соотечественников из Армении, Арцаха и диаспоры с Днем независимости Республики Арцах. Мы решили по-своему отпраздновать этот исторический день и по инициативе двух федераций провести красивый и примечательный турнир, в котором участвуют шахматисты с обеих сторон”, - по сообщению «Арменпресс», сказал председатель Шахматной федерации Еревана, депутат НС Мхитар Айрапетян.

В каждой команде было по 10 участников: 2 гроссмейстера, 5 юношей и 2 девушки. В составе ереванской команды выступали президент федерации Мхитар Айрапетян, гроссмейстеры Завен Андриасян и Грайр Симонян, кандидат мастерства ФИДЕ Роберт Пилипосян, шахматисты Армен Галаджян, Жорес Митоян, Эдгар Айрапетян, Ваче Кочарян, Анаит Мкртчян, Сона Кркяшарян.

Со стороны Арцаха за шахматные доски сели президент федерации Дживан Айрапетян, гроссмейстеры Мануэл Петросян и Овик Айрапетян, шахматисты Алекс Манукян, Севак Манукян, Тигран Петросян, Мхитар Саргсян, Давид Григорян, Мане Адамян, Элина Назарян.

По итогам турнира со счетом 23:17 победила арцахская команда.

3-го августа в Степанакерте был подписан Меморандум о сотрудничестве между Шахматными федерациями Еревана и Арцаха, который предполагает широкий круг сотрудничества - от обмена опытом до учебно-тренировочных сборов, взаимных визитов и т. д.