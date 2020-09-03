Газета “Айастани Анрапетутюн”: “Масрик-1” 1 июля  2022 г. будет подключен к сети

“Завершается процесс документации, связанный со строительством солнечной фотовольтной станции “Масрик-1”, которая будет построена в общине Мец Масрик Гегаркуникской области с годовой производственной мощностью 120 - 150 миллионов кВтч электроэнергии. Уже одобрено письмо, сопровождающее прямой договор между правительством Армении, ЗАО “Эфарви Масрик”, “Фотоватио Ренюабл Венчурс”, "Эфэсэл Солар Эс", Европейским банком реконструкции и развития и Международной финансовой корпорацией. Остается лишь утверждение независимого инженера. “Айастани Анрапетутюн” получила некоторые разъяснения от заместителя министра территориального управления и инфраструктур по энергетике Акопа Варданяна.

Согласно этому, утверждение независимого инженера предусматривается соглашением о содействии правительства. ЗАО “Масрик” должно нанять независимого инженера, который и предоставит правительству отчет о качественно-технических разработках реализации программы. “Кандидатура независимого инженера пока не утверждена правительством и министерством. Мы ждем представления нового кандидата. Независимый инженер может быть организацией или частным лицом и должен иметь соответствующий опыт”, - пояснил Акоп Варданян.

Заместитель министра ТУ уточнил, что 1 июля 2022 года солнечная станция “Масрик-1” уже должна быть подключена к единой сети энергосистемы. Для самого строительства нужен год”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.