Вице-премьер Авинян посетил стройплощадку новой тепловой электростанции в Ереване

Вице-премьер Тигран Авинян вместе с заместителем министра территориального управления и инфраструктур Акопом Варданяном и генеральным исполнительным директором итальянской компании “Ренко” Джованни Рубини 2 сентября посетил стройплощадку новой тепловой электростанции мощностью 250 МВт в Ереване. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, он ознакомился с текущими работами, применяемыми современным оборудованием и технологиями и правилами безопасности.

Вице-премьер отметил, что реализация этого проекта стоимостью около 270 млн долларов является хорошим примером для потенциальных местных и международных инвесторов. Он также подчеркнул важность новой тепловой электростанции в повышении уровня энергетической безопасности страны. У нее будет самый высокий КПД среди тепловых электростанций Армении - 54%. Воздействие ТЭС на окружающую среду будет минимизировано, а стоимость вырабатываемой электроэнергии по сравнению с другими ТЭС будет самой низкой.

Джованни Рубини отметил, что хотя эпидемия коронавируса в некоторой степени повлияла на строительство, в настоящее время работы идут полным ходом. Он добавил, что в строительных работах зафиксирован прогресс почти на 50%, выразив надежду, что ТЭС будет введена в эксплуатацию осенью 2021 года. Генеральный исполнительный директор “Ренко” также поблагодарил правительство Республики Армения за помощь, оказанную в обеспечении въезда в страну необходимых для строительства ТЭС специалистов в условиях эпидемии.