Кабмин ФРГ утверждает, что германские военные токсикологи нашли в организме российского оппозиционного деятеля Алексея Навального следы вещества типа "Новичок". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ.

МВД России инициировало проверку в связи с госпитализацией Навального.

22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

Впоследствии врачи Charite подтвердили у него интоксикацию.

"Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна", — говорилось в сообщении.