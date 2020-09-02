Немецкие токсикологи нашли в организме Навального следы вещества типа "Новичок"
Кабмин ФРГ утверждает, что германские военные токсикологи нашли в организме российского оппозиционного деятеля Алексея Навального следы вещества типа "Новичок". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным.
Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ.
МВД России инициировало проверку в связи с госпитализацией Навального.
22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.
Впоследствии врачи Charite подтвердили у него интоксикацию.
"Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна", — говорилось в сообщении.
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