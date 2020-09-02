Президент Арцаха не видит готовности со стороны Баку к мирному урегулированию

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян не желает обсуждать мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта с Азербайджаном, который не настроен на проведение переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян сказал на пресс-конференции 2 сентября.

«Давайте готовиться к войне, а не обсуждать тему переговоров. Переговоров не будет, я не вижу этого. У нас такой враг, противник, который напал на границу Республики Армения, противник не настроен на переговоры. Когда противник заявляет, что ударит по атомной электростанции, что Степанакерт и Арцах будут азербайджанскими, что мы должны обсудить с этим противником? Я не хочу обсуждать ничего с противником, у которого такие цели», - сказал Арутюнян.

Президент Арцаха отметил, что нужно быть реалистами и понимать, что вероятность урегулирования нагорно-карабахского конфликта в ближайшем будущем очень мала.

«Благодаря усилению армии нужно принудить противника принять во внимание армянские силы Арцаха, сохранить статус-кво до крупных геополитических развитий, которые, возможно, приведут хотя бы к частичному решению арцахской проблемы», - сказал президент Арцаха.

Араик Арутюнян добавил, что даже в случае возобновления переговоров армянская сторона не обсуждает ни один вариант, который мог бы ослабить уровень безопасности в Арцахе.