Под председательством вице-премьера состоялось совещание по вопросам кибербезопасности

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 2 сентября состоялось совещание, посвященное текущим процессам и реформам в сфере информационной и кибербезопасности, вопросам безопасности официальных сайтов государственных органов. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, присутствовали секретарь Совета безопасности Армен Григорян, министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян и другие должностные лица, представляющие заинтересованные ведомства.

Вице-премьер подчеркнул, что обсуждаемые вопросы более чем актуальны, учитывая, что развязанные Азербайджаном на северо-восточной части границы Армении в июле текущего года военные действия сопровождались атаками на официальные сайты Армении в киберпространстве.

Тигран Авинян отметил, что необходимо уточнить функции и обязанности государственных органов в области информационной и кибербезопасности, провести работу по модернизации нормативного поля, программного и аппаратного обеспечения по защите сайтов, разработке механизмов обеспечения образования и безопасности госслужащих.

Участники встречи представили проделанную их ведомствами в области информационной и кибербезопасности работу за последний год. Всесторонне были затронуты существующие пробелы в этой сфере, их возможные решения, а также намечены дальнейшие шаги и меры.