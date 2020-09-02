В Арцахе будет внедрена мобильная связь, соответствующая качеству и тарифу связи Армении

В Арцахе до 2022 года будет внедрена мобильная связь, соответствующая качеству и тарифу связи Армении. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 сентября сказал президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

“Уже с завтрашнего дня на основной территории Арцаха мы будем иметь 3G-систему, а внедрение системы 4G в Степанакерте и в других крупных населенных пунктах планируется уже в следующем году”, - сказал Арутюнян.

Президент добавил, что будут снижены также и тарифы на мобильную связь.

“С 1 января будет первое снижение, второе - с июня, а с 2022 года - у нас будет тариф, соответствующий тарифу связи Армении”, - отметил Араик Арутюнян.

Норайр Шогикян