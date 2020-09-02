Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян пояснила, почему Армения не отвечает на нервные отклики Турции и Азербайджана на заявление Армении.

В ответ на вопрос Арменпресс об этом Нагдалян на пресс-конференции 2 сентября, коснувшись развитий вокруг процессов в Восточном Средиземноморье, сказала: “Реакция МИД Турции была нервной, и, возможно, не заслуживала конструктивного ответа, поскольку, как вы знаете, МИД Армении всегда выступает с конструктивных позиций. Турция, которая в последнее время позиционирует себя как королева морей, ищущая газ, и которая имеет проблемы почти со всеми своими соседями, в первую очередь должна уважать свои обязательства. Закрывая границу с Арменией, Турция нарушает свои обязательства в отношении Армении, а что касается реакции МИД Азербайджана, то для нас не новость, что на международной арене Азербайджан выступает в статусе младшего партнера Турции и если по этому вопросу мы не ответили Турции, то тем более не будем реагировать на Азербайджан.

Заявление МИД Республики Армения относительно развитий в Восточном Средиземноморье удостоилось нервной реакции МИД Турции и Азербайджана.

Норайр Шогикян