Папа Римский возобновил коллективные аудиенции в присутствии верующих

Папа Римский Франциск в среду возобновил коллективные аудиенции в присутствии верующих, в начале марта они были приостановлены из-за распространения коронавируса. Трансляция велась на портале Vatican News, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"После стольких месяцев мы возобновляем наши встречи лицом к лицу, а не экран к экрану, это прекрасно, - сказал понтифик. - Пандемия показала, как мы все зависим друг от друга <...> Из кризиса человек не выходит прежним: он станет либо лучше, либо хуже. Мы должны выбрать <...> Из этого кризиса мы должны выходить вместе, чтобы стать лучше".

Аудиенция прошла на открытом воздухе во дворе Святого Дамаса Апостольского дворца, все верующие были в защитных масках. Для участия в мероприятии не требуется пригласительных билетов. Обычно коллективные аудиенции проходят в закрытом зале Павла VI в Ватикане, иногда на площади Святого Петра. С начала марта Франциск проводил коллективные аудиенции из библиотеки Апостольского дворца, они транслировались онлайн.