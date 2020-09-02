По случаю Дня независимости Арцаха президент Арутюнян посетил Мемориальный комплекс Степанакерта

2 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян в связи с Днем независимости Республики Арцах вместе с председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном посетил городской мемориальный комплекс Степанакерта и возложил венок к памятнику погибшим в Арцахской и в Отечественной войнах.

Араик Арутюнян и Арарат Мирзоян возложили цветы к могилам героев Арцахской войны, находящимся по соседству с городским мемориальным комплексом, а также к памятнику первому председателю Верховного Совета НКР, герою Арцаха Артуру Мкртчяну.

В официальной церемонии участие приняли парламентарии обеих армянских республик, члены правительства, представители командного состава Армии обороны.