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По случаю Дня независимости Арцаха президент Арутюнян посетил Мемориальный комплекс Степанакерта

По случаю Дня независимости Арцаха президент Арутюнян посетил Мемориальный комплекс Степанакерта

2 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян в связи с Днем независимости Республики Арцах вместе с председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном посетил городской мемориальный комплекс Степанакерта и возложил венок к памятнику погибшим в Арцахской и в Отечественной войнах.

Араик Арутюнян и Арарат Мирзоян возложили цветы к могилам героев Арцахской войны, находящимся по соседству с городским мемориальным комплексом, а также к памятнику первому председателю Верховного Совета НКР, герою Арцаха Артуру Мкртчяну.

В официальной церемонии участие приняли парламентарии обеих армянских республик, члены правительства, представители командного состава Армии обороны.


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