Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь

В августе в медучреждениях Гегаркуникской области родилось 236 детей

В августе в медучреждениях Гегаркуникской области родилось 236 детей

В медучреждениях Гегаркуникской области в августе 2020 года на свет появились 129 мальчиков и 107 девочек.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуникской области, 132 ребенка родились в роддоме Мартуни, 38 детей - в Гаваре, 32 ребенка - в медицинских центрах Севана, 27 детей - в больнице Вардениса и 7 детей - в Центре здоровья Чамбарака. Лидером по числу рождений продолжает оставаться роддом Мартуни, где рожденные в августе дети составляют около 56% от общего числа рождений по всей области.

Хосров Хлгатян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации