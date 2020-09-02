В августе в медучреждениях Гегаркуникской области родилось 236 детей

В медучреждениях Гегаркуникской области в августе 2020 года на свет появились 129 мальчиков и 107 девочек.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуникской области, 132 ребенка родились в роддоме Мартуни, 38 детей - в Гаваре, 32 ребенка - в медицинских центрах Севана, 27 детей - в больнице Вардениса и 7 детей - в Центре здоровья Чамбарака. Лидером по числу рождений продолжает оставаться роддом Мартуни, где рожденные в августе дети составляют около 56% от общего числа рождений по всей области.

Хосров Хлгатян