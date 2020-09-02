Воспитанник спортшколы Мартуни завоевал чемпионский пояс СНГ и славянских стран

Воспитанник спортшколы города Мартуни Гегаркуникской области, профессиональный боксер Сергей Саакян на вечере профессионального бокса в городе Краснодар РФ завоевал чемпионский пояс.

Как сообщил Арменпресс замдиректора Мартунинской спортшколы, президент Федерации бокса Гегаркуникской области, тренер Геворг Саркисян, в течение вечера состоялись 8 поединков. В главном поединке встретились Сергей Саакян, который выступал под флагом Республики Армения, и представитель Российской Федерации Евгений Вазем из города Старый Оскол. “В этом поединке разыгрывался пояс СНГ и славянских стран. Наш спортсмен единогласным решением судей одержал уверенную победу. После этого поединка Сергей Саакян стал обладателем 2 чемпионских поясов. Боксер, имевший успехи в нашей спортшколе, продолжает добиваться их и на международных соревнованиях, никогда не прерывая общения с родным городом, спортшколой и тренерами. Мы ожидаем от него новых спортивных высот”, - отметил Геворг Саркисян.

Хосров Хлгатян