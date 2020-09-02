Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь

МИД Армении проверяет информацию о размещении турецких наемников в Азербайджане

МИД Армении проверяет информацию о размещении турецких наемников в Азербайджане

МИД Армении проверяет информацию о размещении турецких наемников из районов Сирии Африн и Азаз в Азербайджане.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 сентября сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Эта информация действительно вызывает беспокойство, и мы проверяем ее подлинность. Такая опасность существует, учитывая, в частности, опыт вовлечения религиозных экстремистов Азербайджана, а также поставок Турции террористов в эти регионы”, - сказала Нагдалян.

В международной прессе распространилась информация, что Турция для войны с Арцахом в Азербайджан перевозит наемников из районов Сирии Африн и Азаз.

Норайр Шогикян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации