Нагдалян коснулась запрета Турции на перелет самолета Германии через ее территорию

Министерство иностранных дел Армении запрет Турции самолету Германии, перевозившему армянских миротворцев, пролетать над ее воздушным пространством считает достойным осуждения.

Это на пресс-конференции 2 сентября в ответ на вопрос Арменпресс сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Предосудительно, что Турция, исходя из своих антиармянских позиций, уже препятствует и действиям миротворцев в рамках НАТО и ООН. Мы этот вопрос по дипломатическим каналам подняли и перед нашими международными партнерами”, - сказала Нагдалян.

Турция запретила самолету Вооруженных сил Германии прибыть в Армению через воздушное пространство и вовремя перевезти армянских миротворцев, осуществляющих миротворческую миссию в Афганистане. Самолет в июле направлялся из Германии в Армению для того, чтобы забрать армянских миротворцев, служащих под германским командованием в Афганистане. Турецкий диспетчер самопроизвольно и без причины отказался дать разрешение на пролет военного самолета через воздушное пространство Турции. Проблема не была решена и властями Турции, и Германия была вынуждена отправить самолет в Армению более длинным путем, воспользовавшись воздушным пространством России, и только в середине августа стало возможно перевезти армянских миротворцев. Для стран-членов НАТО это - обычное явление, позволяющее летать по их территории. Этот инцидент немецкие военные считают преднамеренной провокацией со стороны Анкары. Немецкое издание “Spiegel” в связи с инцидентом напомнило об отношении Турции к Армении, об отсутствии дипломатических отношений, а также о позиции Османской империи в вопросе Геноцида армян 1915 года, который до сих пор турецкое правительство отказывается принять.

Норайр Шогикян