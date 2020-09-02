В Армении подтверждено 197 случаев COVID-19: выздоровели 275 человек, скончались 3

В Армении по состоянию на 2 сентября всего подтверждено 44 075 случаев COVID-19, 38 631 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 291 пациентов. За последние сутки проведено 2 460 тестов, а в общем счете 209 389.

Таким образом, выявлено 197 новых случаев заражения, 275 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 884 летальных исходов (увеличились на 3).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчины 69 и 63 лет и женщина 72 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 269.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян