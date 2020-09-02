Провозглашение независимости Арцаха - отражение заветной победы во имя безопасной жизни

Омбудсмен Армении направил поздравительное послание по случаю Дня провозглашения независимости Арцаха. Как сообщили Арменпресс в аппарате омбудсмена Армении, в послании говорится:

"Провозглашение независимости Арцаха является отражением заветной победы за свои права и безопасную жизнь.

Высокое достоинство и честь армян Арцаха - один из светлых символов единства всего армянства.

В связи с этим символическим праздником особо поздравляю Защитников прав человека Арцаха, с которым имел честь работать - Юрия Айрапетяна, Рубена Меликяна и Артака Бегларяна.

Поздравляю всех сотрудников аппарата Защитника прав человека Арцаха.

Благодаря самоотверженным усилиям этих людей состоялась эта столь необходимая для демократии Арцаха структура с высокой планкой работы.

И сегодня действующий омбудсмен, господин Бегларян, восхищает всех новыми достижениями в своем деле. Отрадно видеть это уверенное развитие”.