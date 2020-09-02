Провозглашение независимости Арцаха - отражение заветной победы во имя безопасной жизни
Омбудсмен Армении направил поздравительное послание по случаю Дня провозглашения независимости Арцаха. Как сообщили Арменпресс в аппарате омбудсмена Армении, в послании говорится:
"Провозглашение независимости Арцаха является отражением заветной победы за свои права и безопасную жизнь.
Высокое достоинство и честь армян Арцаха - один из светлых символов единства всего армянства.
В связи с этим символическим праздником особо поздравляю Защитников прав человека Арцаха, с которым имел честь работать - Юрия Айрапетяна, Рубена Меликяна и Артака Бегларяна.
Поздравляю всех сотрудников аппарата Защитника прав человека Арцаха.
Благодаря самоотверженным усилиям этих людей состоялась эта столь необходимая для демократии Арцаха структура с высокой планкой работы.
И сегодня действующий омбудсмен, господин Бегларян, восхищает всех новыми достижениями в своем деле. Отрадно видеть это уверенное развитие”.
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