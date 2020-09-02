Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил народ Арцаха с Днем независимости.

Как передает Арменпресс, об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“В этот день 1991 года Арцах провозгласил свою независимость от Советского Союза. Поздравляем с этим историческим днем, Свободный Арцах!”, - записал премьер-министр Республики Армения.

Республике Арцах 29 лет. В 1991 г. 2 сентября совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов в границах бывшей НКАО и Шаумянского района провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Таким образом, было реализовано право, отраженное в действующем тогда законодательстве, в частности, в Законе, принятом 3 апреля 1990 г., предусматривающем предоставление национальным автономиям права самостоятельно определять свой государственно-правовой статус в случае выхода союзной республики из состава СССР. В 1991 г. 10 декабря, всего за несколько дней до официального распада Советского Союза, в Нагорном Карабахе был проведен референдум, в ходе которого подавляющее большинство населения - 99,89% высказалось за полную независимость от Азербайджана. На последовавших за этим парламентских выборах был избран парламент НКР, который и составил первое правительство.