23-кратная победительница Большого шлема Серена Уильямс установила рекорд Открытого чемпионата США.

Как передает Арменпресс, в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке женского одиночного разряда US Open Уильямс победила Кристи Аннин в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. После этой победы она установил рекорд среди тех, кто одерживал победу в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США. Это была ее 102-я победа в этом турнире.

Серена Уильямс - 6-кратная победительница Открытого чемпионата США.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян