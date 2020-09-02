Арцах стал той искрой, от которой возгорелось пламя свободы: поздравление президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Арцаха. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

“Дорогие соотечественники!

Поздравляю с Днем независимости Арцаха!

Сентябрь 1991 года в армянской действительности был судьбоносным и определяющим судьбу: 2 сентября независимость провозгласил Арцах, а 21 сентября референдум о независимости провела Армения.

Арцах стал той искрой, от которой возгорелось пламя свободы и распространилось на весь армянский мир. Наш народ встал на защиту своих прав и занял свое достойное место в семье народов современности.

Это был исторический период реализации наших желаний и реализации возможностей, значение которого мы прекрасно осознавали как в Арцахе, так и в Армении.

Провозглашение независимости стало ускорителем, посредством которого в Арцахе была образована суверенная государственность.

Сегодня, 29 лет спустя, благодаря той борьбе, которая ведется общеармянскими силами, благодаря той победе, которая была достигнута совместными усилиями Арцаха, Армении и диаспоры, благодаря той воле, которая руководит арцахцами и сегодня является залогом их успехов, Республика Арцах - состоявшаяся государственная единица.

Я склоняю голову перед памятью всех героев мучеников, которые пожертвовали свои жизни во имя независимого и свободного Арцаха, выражаю признательность всем тем, кто посвятил свое здоровье и благополучие достижению этой цели.

Арцах был пробным камнем общенациональной воли, и сегодня он продолжает оставаться стержнем нашего единства. Каждое достижение в Арцахе для нас, армян, как для народа - камень на восстанавливаемой стене большого армянского мира. Следовательно, все наши мысли и усилия, наши дела и раздумия должны быть направлены на укрепление безопасности и мира нашей Родины - Арцаха и Армении, обеспечение благосостояния нашего народа.

Это должно быть высшим осознанием каждого из нас, поскольку борьба за полную свободу Арцаха, восстановление попранных прав нашего народа еще не завершена, она еще продолжается.

Вновь поздравляю с Днем независимости Республики Арцах, желаю мира, благополучия и оптимизма!”.