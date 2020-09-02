Пострадавшие при пожаре на коньячном заводе остаются в крайне тяжелом состоянии

Состояние 4 пострадавших в результате пожара, произошедшего на территории филиала Коньячного завода “Прошян”, остается крайне тяжелым, стабильным в динамике.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алина Никогосян.

“Были проведены операции пострадавшим 32-х лет и 46-и лет. Операции прошли успешно. Кроме ожогов, они получили и переломы в области голеностопных суставов”, - написала Никогосян.

Пресс-секретарь добавила, что в состоянии здоровья остальных пострадавших изменений нет.

На территории филиала Коньячного завода “Прошян” в селе Армавир Армавирской области 1 сентября, около 12:00, при проведении сварочных работ возле баков по заготовке вина были нарушены правила охраны труда, вследствие чего и произошел взрыв. В результате, по неосторожности погибли два сотрудника завода, 4 сотрудника с телесными повреждениями и ожогами различной степени тяжести были доставлены в медицинский центр “Армавир”. По данному факту в следственном управлении Армавирской области возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 157 УК Республики Армения (нарушение правил охраны труда). Был проведен осмотр места происшествия, допрошены ряд сотрудников. В рамках уголовного дела 6 сотрудников вышеуказанного завода признаны потерпевшими. Назначены судебно-медицинская экспертиза и судебно-медицинская экспертиза тел погибших. По делу ведется следствие.