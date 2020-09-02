Специалисты из армянской диаспоры начали свою работу в правительстве Республики Армения

Программа привлечения специалистов из армянской диаспоры “За дело” офиса главного уполномоченного по делам диаспоры стартовала 1 сентября. 24 специалиста по первому этапу уже прибыли в Армению. Они из Канады, Дании, России, Ливана, Франции, Норвегии, Израиля, Нидерландов и Китая. Даже эпидемия не помешала им добраться до родины и присоединиться к работе правительства Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, участники первого этапа приступили к работе в аппарате премьер-министра, в Министерствах здравоохранения, труда и социальных вопросов, окружающей среды, юстиции, высокотехнологичной промышленности, территориального управления и инфраструктур, образования, науки, культуры и спорта, в Центральном банке, в Инспекционном органе образования, в офисах Защитника прав человека и главного уполномоченного по делам диаспоры.

Участников первого этапа программы принял и приветствовал главный уполномоченный Заре Синанян. Он выразил надежду, что на родине они приобретут незаменимый опыт работы.

В свою очередь, многие из участников отметили, что эта программа является для них началом на пути репатриации, и они видят свое будущее в Армении. Затем участникам были представлены график работы и их обязанности.

Директор Фонда “К Айку” Севан Гапагеян и соучредитель Фонда “RepatArmenia” Вардан Марашлян рассказали участникам об особенностях стиля работы в государственных органах Армении и дали практические советы для быстрой интеграции в среду.

В связи с ограниченным воздушным сообщением из-за пандемии COVID-19 остальные участники программы прибудут в Армению позднее.